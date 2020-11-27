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قال امين السر العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات النارية عيسى حمزة ان رالي دكار الصحراوي هو سباق ومنافسة على أشد الطرق وعورة وتشمل ثلاث فئات فئة السيارات وفئة الدراجات وفئة الشاحنات وتنظمه مجموعة أموري سبورت أورغانايزيشن (ASO). وافاد حمزة ان لبس السترات الهوائية سيكون اجباريا للمرة الأولى في السباق حيث سيتم التأكد والتدقيق على وجودها من قبل المسؤولين خلال مرحلة الفحص التقني كما سيتم فرض قيود اضافية على تعديلات المحرك للمتسابقين في فئة الدراجات النارية ويفرض على المخالف عقوبات زمنية. وذكر ان النادي اشهر قبل سنتين ونظم بعض البطولات منذ انشائه وهو الآن جزء من المنظومة الرياضية لرياضة السيارات والمحركات تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة التي تدعم النادي ومتسابقي النادي في مختلف المشاركات والبطولات.

