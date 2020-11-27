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شهدت الجولة الثامنة من دوري التصنيف تغييرات عدة في جدول الترتيب لعل أبرزها صعود النصر الى الصدارة ومشاركة السالمية مع القادسية في المركز الثاني واعتلاء العربي للمركز الرابع، وتحقيق اليرموك نقطته الأولى في المسابقة.

واستفاد النصر بأكمل وجه من غياب القادسية المتصدر السابق عن هذه الجولة ولم يفوت الفرصة لاعتلاء الصدارة، مواصلاً عروضه القوية تحت قيادة المدرب الوطني أحمد عبدالكريم. ويحسب للنصر الذي تخطى عقبة الفحيحيل بهدف نظيف تحقيقه الفوز رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته حيث سنحت لمنافسه أكثر من فرصه لهز الشباك لكن العنابي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي بعد تلقيه هدفاً في الجولة الأولى أمام الشباب.

وخطف السالمية الأضواء في هذه الجولة بعد أن ضم الكويت الى قائمة ضحاياه وسجل انتصاراً مستحقاً بنتيجة 3-2، ومما يزيد من أهمية هذا الفوز أنه جاء بعد هزيمة القادسية في الجولة الماضية، الأمر الذي يمنح فريق المدرب محمد المشعان دفعة معنوية كبيرة، وتفتح امام السماوي الأبواب للمنافسة على لقب الدوري بعد أن ضمن بشكل كبير البقاء مع العشرة الكبار في الدرجة الممتازة. وقدم السالمية عرضاً قوياً رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه فهد المجمد في نهاية الشوط الأول وقبلها خروج مساعد ندا للاصابة ومشاركة العائد من الاصابة أليكس ليما. ويستحق مدرب السالمية المشعان الاشادة لحسن قراءته للمباراة وتعامله مع النقص العددي، وتفوقه على الهولندي رود كرول مدرب الكويت الذي يبدو في موقف صعب بعد تراجع الأبيض الى المركز السادس بعد أن تجمد رصيده عند 12 نقطة. صحيح أن الفريق بامكانه تعديل أوضاعه بعد انطلاق دوري الدرجة الممتازة لكن الخسارة الأولى والتعثرات التي تعرض لها الأبيض ستؤثر بلا شك على معنويات اللاعبين وتعطي اشارات واضحة الى الأخطاء الواجب تصحيحها قبل فوات الأوان.

أما العربي، فرغم أنه قفز الى المركز الرابع وبات قريباً من الصدارة الا انه ما زال يحتاج الى الكثير، وقياساً على المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق أمام الصليبخات وفوزه بهدف يتيم من ركلة حرة فانه غير قادر على المنافسة على اللقب وما زال يحتاج للكثير، وربما حتى أكثر من تعيين مدرب بديل للراحل باسم مرمر.

وبالمثل، لم يصل كاظمة الى مستوى الطموح رغم التغييرات الجوهرية التي شملت تشكيلة الفريق والاعتماد على الأسماء الشابة، لكن التعادل مع برقان بهدف لمثله مع أن الأخير لعب بـ 10 لاعبين منذ منتصف الشوط الثاني، يوضح الحالة التي يعيشها البرتقالي في الحالي. في المقابل يستحق برقان الاشادة على النقطة الثمينة التي انتزعها والمستوى الجيد الذي ظهر به، والذي قد يؤهله الى ضمان مقعد مع العشرة الكبار في حال استمر على ذات الأداء.

وتواصلت سلسلة التعثرات للفرق المتصارعة على الهروب من المراكز الخمسة الأخيرة، فتعادل الشباب مع الساحل أبقاهما في دائرة الخطورة، بينما حرم خيطان التضامن الهروب قليلاً بفوزه عليه وانعش آماله، وكذلك فعل اليرموك الذي حصد نقطته الأولى في المسابقة بتعادله مع الجهراء، وحرم الأخير من فوز كان سيقفز به الى المركز السادس أمام الكويت.

