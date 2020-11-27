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لم يكن الحكم سعد الفضلي موفقاً بانذار لاعب الكويت علي حسين عندما تعمد ضرب لاعب السالمية مبارك الفنيني بكرة مشتركة التي خرج على اثرها مصابا وكان يفترض ان يعاقبه بالطرد. والادهى من ذلك ان الحكم المساعد علي جراغ لم يلفت انتباه الفضلي بما حدث بكونه قريباً من موقع الخطأ. وهذه الحادثة مشابهة لما بدر من لاعب برقان صالح خميس عندما تدخل بعنف على لاعب القادسية عيد الرشيدي واكتفى الحكم محمد العطار بانذاره فقط وهذا ما دفع برئيس لجنة الحكام احمد عقلة باحالة الحادثة الى لجنة الانضباط التي اتخذت عقوبة حينها بحق اللاعب صالح خميس بايقافه 4 مباريات وتغريمه 400 دينار.

وبذلك على لجنة الحكام ان تتعامل مع حادثة الفنيني بنفس المعيار، وندرك جيدا ان اللاعب الشاب علي حسين لم يكن يتعمد ايذاء الفنيني الا ان الحماس هو ما دفع به لهذا التدخل العنيف.وعلى لجنة الحكام ان تعيد النظر في عملية تقييم الحكام الذين مازال البعض منهم ليس بقادر على تطوير نفسه بما ان اللجنة تعمل على منح الفرصة امام الحكام الجدد ولكن مازالت الاخطاء التافهة تتواصل من قبلهم.

