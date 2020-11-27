محلية

تاكد غياب لاعب السالمية مبارك الفنيني عن مباريات الفريق الثلاثة المتبقية في دوري التصنيف بعد تعرضه للاصابة في مباراة السماوي مع الكويت أول من أمس في ختام الجولة الثامنة من المسابقة والتي انتهت بفوز السالمية 3-2 وصعوده الى المركز الثاني.

وتعرض الفنيني لاصابة قوية بعد التدخل العنيف من لاعب الكويت الشاب على حسين والذي أجبر الأول على مغادرة الملعب وعدم اكمال المباراة. وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفنيني عن تعرضه لتمزق بأربطة الكاحل سيغيب على أثره لمدة أسبوعين تقريباً قبل العودة للتدريبات الجماعية. من جانب آخر، اعتذر لاعب الكويت علي حسين للفنيني عن تسببه باصابته وتوجه الى مقاعد بدلاء السالمية بعد المباراة للاطمئنان عليه متمنياً له الشفاء العاجل.

