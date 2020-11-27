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تنطلق اليوم الجولة التاسعة من دوري التصنيف بإقامة مباراتين تجمع الأولى كاظمة مع خيطان على ستاد صباح السالم، ويلتقي في الثانية برقان مع الساحل على ستاد جابر الدولي، وتستكمل الجولة غدًا السبت بلقاءي العربي مع الفحيحيل على ستاد الصداقة والسلام، والشباب مع الصليبخات على ستاد جابر، وتختتم الأحد بـ 3 مباريات تجمع الجهراء مع السالمية على ستاد محمد الحمد، والنصر مع اليرموك على ستاد ناصر العصيمي، بينما يستضيف ستاد جابر قمة الجولة بين الكويت والقادسية. ويتطلع كاظمة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة عند مواجهة خيطان إلى تعويض تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع برقان، ويسعى إلى تحسين الصورة والاقتراب أكثر من فرق المقدمة. في المقابل يدخل خيطان صاحب النقاط السبع في المركز في المركز الثالث عشر، اللقاء بمعنويات عالية بعد أن حقق فوزه الثاني في المسابقة على حساب التضامن في الجولة الماضية. والأمر ذاته ينطبق على برقان ومدربه الكرواتي برونو سيكليتش، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 9 نقاط ويواجه الساحل الثامن الذي يبتعد عنه بنقطة واحدة فقط.