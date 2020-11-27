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حقق العربي انتصارا صعبا على التضامن 61-59 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السابعة من المجموعة الاولى في دوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز النصر على الساحل 64-56. ورفع العربي رصيده الى 8 نقاط، والنصر الى 5 نقاط، فيما ارتفع رصيد التضامن الى 6 نقاط، والساحل 5 نقاط. وتتأهل الفرق الأربعة الاولى من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات وبطريقة المقص. وجاء لقاء العربي مع التضامن متقارب من حيث المستوى وهو ما انهى الربع الاول بالتعادل 14-14، فيما كان الربع الثاني نقطة التغيير في اللقاء بعد ان تسيده العربي وانهاه بفارق 7 نقاط 34-27.وسمحت هذه النقاط السبعة للعربي بأن يحافظ على تقدمه رغم الأفضلية النسبية للتضامن الذي قلص الفارق في الربع الثالث الى 5 نقاط 49-45. وكاد التضامن أن يعادل النتيجة في الربع الاخير الا أن العربي انهاه بفارق سلة واحدة 61-59 محققا انتصارا صعبا.

وفي المباراة الثانية كانت الافضلية لصالح النصر طوال اللقاء فأنهى الاربع 17-12 و 40-27، و53-38 قبل ان ينهي اللقاء 64-56. وتقام اليوم مباراتان مهمتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن المجموعة ذاتها اذ يلتقي الجهراء مع الشباب في 05:30 ويليها مباشرة لقاء الكويت مع العربي. ويتصدر الكويت والجهراء والعربي ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط لكل منهم، ويأتي بعدهم الشباب 7 نقاط وهو ما يجعل لقائي اليوم مهمين للاطراف الاربعة. ويسعى الجهراء في اللقاء الأول الى اثبات جديته في المنافسة والتفوق على الشباب الساعي هو الأخر الى تعويض هزيمته أمام الكويت في الجولة الماضية. فيما يبدو الأبيض الاقرب الى الفوز على العربي نظراً للفارق الفني الكبير بين الطرفين.

