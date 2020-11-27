دوليه



توقف اول من امس نبض ذروة كرة القدم وساحرها ومروضها ومتعتها ومأساتها ومنتزع آهاتها، الأسطورة دييغو ارماندو مارادونا، الأرجنتيني قصير القامة وصاحب اطول هامة في عالم الساحرة المستديرة، وحديث الجمهور في صغره وأثناء لعبه وبعد اعتزاله.

توفي مارادونا ومات جزء صغير في كل ارجنتيني ليلة الأول من امس، وشعر جمهور اللعبة الشعبية الاولى بالكآبة مع انتشار خبر وفاة ال دييغو الذي نثر البهجة اينما حل، وكان الحزن مضاعفاً في الأرجنتين ونابولي بالذات، فاللاعب المعجزة الذي صعد على الأكتاف حاملاً كأس العالم في ستاد أزتيك تزامنت فرحة انتصاره مع خلاص الشعب من حكم ديكتاتوري، وتسبب السرور المضاعف في تربع مارادونا على افئدة الارجنتينيين، وعندما رحل غرقت الارجنتين بدموع شعبها.

وليس من السهل سرد سيرة مارادونا، فهو اللاعب الفريق الذي حقق كأس العالم بمفرده تقريباً عام 1986 بأداء اعجازي، وكاد ان يكرر فعلته في 1990 وهو النجم الذي وضع نادي نابولي في مصاف النخبة في مسيرة فريدة ومليئة بالخيال والابداع، لكن دييغو في وجهه الآخر كان يلحق الضرر بنفسه بالادمان غير ان ذلك لم يمنعه من ان يقدم المتعة للجمهور الذي كان يتأذى فقط بسبب خوفه على الاسطورة الذي نجا من الموت مرات عدة وابرزها في ابريل 2004 حينما اصيب بنوبة قلبية شديدة وصارع الموت خلالها لأيام عدة قبل ان يتعافى ويخضع لبرنامج علاجي بعد ان هدد الادمان والوزن الزائد حياته تهديداً فعلياً.

ويلزم الحديث عن مارادونا الوقوف عند محطات معينة في حياته، لمعرفة الاختلاف بينه وبين نجوم الرياضة الآخرين، فهو خارج الملعب ثوري متمرد جريء لحد الثمالة، يعتقد بأفكاره فقط، لا يعرف المجاملة ولا يجد بأسا في قول ما يجول في خاطره، ولا يمنع نفسه من ارتكاب الخطأ تجاه نفسه، بينما يريد كل شيء مثالي في الحياة، ولا يهتم بمظهره امام العدسات، بيد انه يتمنى دائماً ان يظهر كل شيء بصورة نموذجية، وهو يستميت في الدفاع عن وجهة نظره، حتى انه دفع ثمناً كبيراً لها، اذ يرى بعض النقاد انه كسب عداوة الغرب لعشقه الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، فحصد المؤامرات ضده، ولأنه دافع عن اهل الجنوب في ايطاليا طاردته القضايا ونظراً لادمانه بات فريسة سهلة لاختبارات المنشطات فكان ضحية الايقاف عامي 1991 و1994، مارادونا ساعد الجميع تقريباً داخل الملعب وخارجه ما عدا نفسه.

ويختلف دييغو في الملعب عن الآخرين ليس فقط في عبقريته ونظرته ومهارته وجاذبية ادائه بل في النظر الى الكرة على انها كائن حي، ويكشف مدرب اللياقة في الارجنتين فرناندو سينيوريني ان مارادونا عندما كان مدرباً للمنتخب طلب من النجم ليونيل ميسي في تدريب خاص ان يفعل حركة معينة قبل ركل الكرة، وقال له: اسمع، عندما تركل الكرة، لا تسحب قدمك للخلف بسرعة لأن الكرة لن تفهم ما تريد القيام به.

وفي تفسيره لتلك النصيحة يظن سينيوريني ان مارادونا يريد القول ان الكرة لديها مشاعر يجب الاهتمام بها فيما يعتبرها البقية العاديون قطعة من الجلد والهواء ولا شيء آخر. وفي هذا الصدد، قال مارادونا في خطاب ارتجالي القاه في مباراة اعتزاله عام 2001 في ستاد لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز وغلبته فيه دموعه: كرة القدم هي اجمل رياضة، انه امر لا يصدق، العالم يرى شغف الارجنتينيين باللاعب رقم 10 الذي جعلهم يبتسمون، انتظرت طويلاً، اشكر جميع اللاعبين سأحمل التقدير هذا الى قبري ثم انهى الخطاب بقوله: الكرة لا يبدو عليها التلوث ابداً، وأصبحت العبارة الأخيرة قولاً مأثوراً في الأرجنتين.

اما مدرب اللياقة سينيوريني فهو شاهد على ما حققه المعجزة مارادونا عام 1986 حيث يقول: دييغو استثنائي يصعب تفسيره فبعد شفائه من الاصابة مطلع 1986، استعان بي مارادونا كمدرب لياقة، وقررت تطبيق اختبارات اللياقة عليه ومن بينها اختبار كوبر، لكن مارادونا في تدريباته احرق جميع قوانين علم وظائف الأعضاء وعلمت لحظتها ان لاعب كرة القدم لايرتبط بمنهجية في تدريبه.

وبدأ دييغو مارادونا اختبارات بدنية على يد المدرب المتخصص سينيوريني للحصول على افضل اعداد قبل مونديال المكسيك، وتلقى اثر ذلك القرار انتقادات من ادارة وجماهير نابولي، بعد ان قال دييغو ان الأولوية للمونديال عامذاك، وكان ذلك المونديال.. مونديال مارادونا الذي شهد ذروة ما يقدمه لاعب كرة القدم وزين الاداء الرفيع بهدف كل العصور في مرمى انكلترا حتى وان سبقه هدفا دخل بالحيلة.

ويقول مارادونا عن هدفه انه تصحيح لهدف سجله في مرمى انكلترا نفسها في مباراة ودية بين في 13 مايو 1980 في ويمبلي، عندما قدم سلسلة مراوغات مماثلة واختار صاحب القميص رقم 10 التسديد في مرمى الحارس بدلاً من مراوغته، لكن ذلك الامر اثار استياء شقيقه توركو الذي انتقده لعدم مروره من الحارس، وحضرت تلك الملاحظة في ذهن دييغو وعندها راوغ بيتر شيلتون وفعل ما يتوجب فعله.

لكن في الوقت الذي شعر توركو بالرضا كان الزميل خورخي فالدانو ينتظر تمريرة من دييغو دون طائل، ورغم جمال الهدف لكن خورخي شعر بغضب داخله، سرعان ما تلاشى مع اعتذار مارادونا منه في غرفة الملابس، وهنا يبقى التساؤل كيف للاعب احتفظ بالكرة من منتصف الملعب وراوغ هذا الكم من اللاعبين وعيناه في الارض لاحظ مشاعر زميله في هذا الوقت المزدحم بالحدث.

ومن حسن الحظ ان ذلك الهدف الاسطوري علق عليه فيكتور هوغو موراليس المولود في اوروغواي فقد رافق الهدف حماس شديد، ومفردة معبرة، ووصف دقيق، حتى انقطعت انفاس موراليس وهو يصف الهدف الخرافي ويكيل المديح لمارادونا، عندما صرخ: عبقري، عبقري، عبقري قبل دخول دييغو منطقة الجزاء وتسجيل الهدف ثم قال: تا تا تا وهي لا معنى لها بالضبط لكنه توقع ان امرا كبيرا سيحدث.

ويؤكد موراليس ان الهدف منحه فرصة كبيرة للابداع، كما ان مارادونا بحد ذاته يهيىء الظروف للمعلق ليتحدث بمزاج عال، والأهم في هذا الحدث ان المعلق اطلق لقبه الشهير على دييغو بعد الهدف مباشرة بوصفه بـالطائرة الكونية الورقية،واصبح اللقب بعد ذلك مصطلحاً متعارفاً عليه في الأرجنتين خصوصا في الدعايات التجارية، غير ان عبارة من اي كوكب قدمت؟ حمد لله على هذه النعمة كانت ذروة تعليق موراليس.

يعتزل النجوم فتبدو كرة القدم في اليوم التالي اقل مما كانت عليه، وهكذا ظهرت في اعتزال مارادونا، لكن اللعبة الشعبية الأولى بدت كئيبة باهتة صباح يوم 26 نوفمبر برحيل الأسطورة الذي اهتم بجمهور اللعبة ولم يكترث لنفسه.

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