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توفي أسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو مارادونا أول من امس عن 60 عامًا، جراء سكتة قلبية في ضواحي العاصمة بوينس أيريس، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسمه سيباستيان سانشي لوكالة فرانس برس.

وكان مارادونا المتوج بلقب كأس العالم عام 1986 والذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، قد خضع لجراحة لازالة ورم دماغي مطلع نوفمبر الحالي. وأعلن رئيس الجمهورية ألبرتو فرنانديس فورًا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام. وقال فرنانديس عبر تويتر في منشور مرفقًا بصورة وهو يعانق مارادونا «لقد ارتقيت بنا الى قمة العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. كنت أعظمهم جميعًا. شكرًا لأنك كنت موجودًا، دييغو. سوف نفتقدك في الحياة».

وقبل دقائق من الاعلان عن الخبر الذي هز العالم بأسره، تداولت الصحافة الارجنتينية أخبارا عن تدهور صحة لاعب نابولي الايطالي السابق مشيرة الى ان انه يتلقى العلاج من قبل الاطباء في منزله شمال العاصمة.

ونقلت قناة «تي واي سي» الرياضية «هناك اربع سيارات اسعاف امام مكان اقامته. لقد دعوا أفراد أسرته للقدوم. الامر خطير». وسارع نجوم العالم لتقديم تعازيهم.

واعتبر النجم الفرنسي السابق ميشال بلاتيني عبر اذاعة «ار تي ال» أن «ماضينا قد رحل».

وتابع لاعب يوفنتوس السابق الذي واجه مارادونا في ثمانينات القرن الماضي في الدوري الايطالي «أنا حزين جدًا. أشعر بالحنين الى حقبة جميلة ... غادر كرويف ودي ستيفانو وبوشكاش، العديد من اللاعبين الرائعين الذين طبعوا شبابي. دييغو طبع حياتي».

وأعلن الاتحاد الاوروبي «ويفا» للعبة بعد دقائق من وفاة «ديوس» أنه سيكرم اللاعب بدقيقة صمت قبل مباريات دوري الابطال أول من امس والدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

وتبقى أبرز محطات مارادونا الكروية قيادته منتخب «التانغو» الى لقب كأس العالم 1986 في المسكيك. ومرر في النهائي التمريرة الحاسمة لهدف الفوز على ألمانيا الغربية في الدقيقة 86 (3-2). كما سجل هدفين في نصف النهائي ضد بلجيكا (2-0) حيث رواغ اربعة مدافعين في الهدف الثاني.

ولكن المباراة التي حفرت في أذهان العالم ورفعت مسيرته الدولية الى أعلى المستويات كانت تلك التي خاضها في ربع النهائي أمام انكلترا (2-1) حين سجل هدفين سيتذكرهما عشاق الكرة المستديرة للأبد، ولكن لسببين مختلفين. ففي الدقيقة 51، عندما خرج حارس انكلترا بيتر شيلتون لالتقاط الكرة اثر عرضية، قفز مارادونا الاقصر منه قرابة 17 سنتمترًا بطريقة مذهلة وغمز الكرة بيده في المرمى. وقال الارجنتيني الجملة الشهيرة بعد اللقاء عندما أقر أنه سجل الهدف بيده «قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الله».

وأحرز الهدف الثاني بعد اربع دقائق عندما اقتنص الكرة من خلف خط منتصف الملعب وتجاوز ستة لاعبين من انكلترا، بمن فيهم شيلتون، قبل ان يسكنها في المرمى مسجلا الهدف الذي أطلق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اسم «هدف القرن».

وكتب القناص الانكليزي غاري لينيكر الذي كان في تلك المباراة عبر تويتر «انه أفضل لاعب في جيلي وبفارق شاسع عن الآخرين، ويمكن القول انه الاعظم في التاريخ. بعد حياة سعيدة ولكن مضطربة، آمل آن ينال أخيرًا الراحة بين أحضان الله».

لعب مارادونا لصالح بوكا جونيورز في بلاده قبل ان ينتقل الى برشلونة الاسباني ونابولي (1984-1991) الذي صنع له التاريخ وقاده الى لقبيه الوحيدين في الدوري الايطالي عامي 1987 و1990. ونعاه النادي الجنوبي عبر تويتر «الى الابد. الى للقاء دييغو».

وفي العام 2000، أجرى «فيفا» استفتاء على الانترنت عن أفضل لاعب في العصر، حصل ماردونا على نسبة 54 في المئة مقابل 18 في المئة لبيليه، الا ان الهيئة الدولية أعلنت كليهما فائزين.

وتزوج صديقته كلاوديا فيلافان عام 1984 ولهما ابنتان: دالما وجانينيا، قبل طلاقهما عام 2004. لديه ولد اسمه دييغو جونيور ولد في نابولي عام 1986، وقد اعترف بأبوته فقط في 2004. وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل استي الساحلية. خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا. وفي عام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينوس آيرس، لكنه نجا. ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بانقاص وزنه 50 كيلوغراماً. وفي 2007 اسفر تعاطيه المفرط للكحول الى نقله الى المستشفى.

