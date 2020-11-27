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وُضع مستخدمو «واتساب» في جميع أنحاء العالم في حالة تأهب قصوى بعد عملية احتيال سيئة تكشف محادثات المستخدمين الخاصة.

ويستهدف مجرمو الإنترنت مرة أخرى تطبيق «واتساب» بخدعة تحظر دخول المستخدمين إلى حساباتهم، بالإضافة إلى اختراق الرسائل الخاصة وقائمة جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو، التي قد يستخدمها القراصنة بعد ذلك لاستهداف المزيد من المستخدمين. ويستخدم هذا الاحتيال الجديد تقنية قديمة شوهدت سابقا.

وعادة ما يتلقى الذين تم خداعهم رسالة على هواتفهم يبدو أنها جاءت من صديق أو جهة اتصال محفوظة بالفعل على هاتفك (ولكن يجب تحذيرك - تُرسل هذه الرسائل النصية من الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للقرصنة بواسطة عملية الاحتيال، حيث يستخدم المتسللون قائمة جهات الاتصال لمحاولة إغراء المزيد من الأشخاص للوقوع فريسة لعملية الاحتيال).

وبمجرد أن يعرف المتسللون أنك على استعداد للرد، يستهدفون هاتفك ويحاولون الوصول إلى حساب الدردشة الخاص بك عبر رقم التعريف الشخصي لأمان «واتساب».

وهذه عملية احتيال بسيطة جدا، فكلما قمت بتحديث هاتفك الذكي، سيطلب «واتساب» التحقق من هويتك باستخدام رقم هاتفك قبل السماح لك بالوصول إلى أي محادثات نُسخت احتياطيا على السحابة.

وللتحقق من هوية الشخص الذي يحاول تسجيل الدخول إلى «واتساب» الخاص بك، سترسل الشركة المملوكة لـ «فيسبوك» رمزا مكونا من ستة أرقام تم إنشاؤه عشوائيا في رسالة نصية، إلى رقم الهاتف المسجل في الحساب.

وبعد ذلك، سيرسل المتسللون رسالة نصية إليك - يقدمون عذرا للرمز المكون من ستة أرقام الذي يُرسل إليك - ويطلبون منك إعادة توجيهه إليهم. وبمجرد إرسال الرمز، يعتقد «واتساب» أنها محاولة حقيقية لتسجيل الدخول إلى حسابك، وستعمل على تمكين الدردشة على الهاتف الذكي للمتسللين.

وجرى تداول هذا الاحتيال في وقت سابق من هذا العام، والآن اكتُشف مرة أخرى.

