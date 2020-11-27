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حصدت شابتان من أصل لبناني، لقب ملكة الجمال لعام 2020 في كل من بوليفيا وتشيلي. وتوجت الشابة لينكا نمر، البالغة من العمر 23 عاما بلقب ملكة جمال بوليفيا لعام 2020 في حفل أقيم بالعاصمة لاباز. ولينكا طالبة تدرس العلاقات الدولية في جامعة محلية، كانت قد فازت بلقب ملكة جمال العاصمة في وقت سابق.

كما توّجت الشابة دانييلا نيكولاس، البالغة من العمر 28 عاما، بلقب ملكة جمال تشيلي 2020، بحفل نُظم في سانتياغو.

يذكر أن دانييلا نيكولاس قبل تتويجها، كان قد اختارها فاضل بريشا، المصوّر العالمي الشهير للفوز بجائزة «مس فوتوجينيك».

