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بمشاعر فياضة، شاركت نجمة الاستعراض المصرية شريهان فناني العالم والشرق الأوسط بالتبرع بمقتنياتهم للمزاد الخيري الذي تقيمه دار «سوذبيز» العالمية بالتعاون مع خمس مؤسسات خيرية لبنانية لصالح ضحايا انفجار بيروت الذي هز مرفأ المدينة في أغسطس الماضي. وأعادت شريهان إرسال رسالتها الشهيرة لدار سوذبيز للمزادات، التي كانت قد وجهتها لفيروز أثناء الأيام الأولى من الانفجار المروع، وأرسلت دار المزادات ذات الرسالة إلى موقع «سكاي نيوز عربية» عبر البريد الإلكتروني. وقالت الفنانة المصرية في رسالتها المؤثرة: ستنهض ماسة العالم، ستنهض لبنان وتُعلم العالم الدرس من أول وجديد، فهذا هو أنتم شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار. وأضافت «أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ما هو عظيم مبدع جميل وجديد.. قومي كي يبقى العالم بكِ جميل»، وختمت: من قلبي سلام لبيروت. وكشفت دار سوذبيز لقناة «سكاي نيوز عربية» أمس أن شركاءهم في البيع، «مبدعون من أجل لبنان»، وهي منظمة غير ربحية، قامت بالتواصل مع الفنانة المصرية، وأبدت استعدادها للمشاركة بالفستان الذي ارتدته في أول فوازير «ألف ليلة وليلة» في عام 1987. ويعود تصميم الفستان للمصمم السعودي عدنان أكبر، وهو مصنوع من الحرير الباذخ، وبحسب الدار وقعت شريهان الفستان للمزاد، المقدر قيمته بـ 18 ألفاً، إلى 25 ألف جنيه إسترليني.