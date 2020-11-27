عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يتواصل معه شخصيا منذ اعلان فوزه في الانتخابات.

وتعهد الرئيس الأميركي باستعادة دور بلاده القيادي في العالم، عبر التخلي عن السياسات الأحادية التي اتبعتها ادارة ترامب واعادة التركيز على التحالفات الدولية القائمة منذ مدة طويلة. وقال بايدن ان ادارته سترتقي بأهمية الدبلوماسية، وستقود بـ «قوة النموذج» بدلاً من «نموذج القوة».

واوضح بايدن في مقابلة مع قناة «NBC» انه على الرغم من عدم وجود اتصال مباشر مع ترامب الا ان فريقه الانتقالي شهد تواصلا مع فريق ترامب بعد ان سمحت رئيسة ادارة الخدمات العامة اميلي مورفي ببدء عملية نقل السلطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف «كنت دائما على ثقة بأننا سنفوز في هذه الانتخابات» على الرغم من جهود فريق ترامب لالغاء النتائج في الولايات الرئيسية. فيما اكد بايدن انه لايستبعد تعيين نواب عن الحزب الجمهوري في حكومته المقبلة مشيرا الى ان هدفه «أن تكون البلاد موحدة».

وقال عندما سئل عما اذا كان تعيين الجمهوريين ممكنا «نعم، لا يزال لدينا العديد من المناصب المختلفة المتبقية». ورد على سؤال، عما اذا كان الأمر يستحق انتظار الاعلان عن مثل هذه التعيينات في المستقبل القريب قائلا «ليس في المستقبل القريب». ويتم تعيين المسؤولين من الأطراف الأخرى في الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير منتظم حيث عين الرئيس الحالي دونالد ترامب عددا من الديمقراطيين مستشارين له فيما كان لسلفه باراك اوباما 6 وزراء على الأقل من الحزب الجمهوري. وأشار بايدن خلال المقابلة الى ان حملات الشيطنة تعترض طريق وحدتنا ولكن وعد العدالة والازدهار يجمعنا. فيما طالب بايدن، خلال كلمته بمناسبة عيد الشكر، بمعالجة الأزمات بالحلول المنطقية وليس بالصراخ والانقسام.

الى ذلك وقع اختيار بايدن على آفريل هينز لتولي منصب مديرة الاستخبارات الوطنية لتصبح بذلك اول امرأة تشغل هذا المنصب في التاريخ الأميركي. ويوصف هذا المنصب بأنه الأرفع في الوسط الاستخباري الأميركي حيث يشرف مدير الاستخبارات الوطنية على 12 وكالة استخبارية وترفع اليه تقاريرها. ويقول مراقبون ان وجود هينز، فضلا عن مديرة وكالة المخابرات الأميركية «سي آي ايه» الحالية جينا هاسبل، في مثل هذه المواقع القيادية يمثل تحولاً واضحاً لصالح عمل المرأة في الأجهزة الاستخبارية الأميركية.

