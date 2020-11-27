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واشنطن - الوكالات: طالب الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، انصاره بالعمل على «قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية»، مدعيا بأنه قد جرى «تزويرها» لضمان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن. وفي كلمة عبر الهاتف، خاطب ترامب انصاره الجمهوريين في بنسلفانيا قائلا «علينا ان نقلب نتيجة الانتخابات».

وأضاف «هذه الانتخابات تم تزويرها»، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأميركية. وقال «انها انتخابات فزنا بها بسهولة، على نطاق واسع». وتابع «انها لحظة مهمة في تاريخ بلدنا. وأنتم تقدمون خدمة بالغة الأهمية». وعلى «تويتر»، اعاد نشر رابط لخبر عن استطلاع رأي يظهر ان اغلبية الجمهوريين سيصوتون له اذا ترشح مجددا في 2024، وعلق بالقول «لكن 2020 ابعد ما يكون عن النهاية».

