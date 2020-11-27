عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: قال موقعان اخباريان اسرائيليان ان الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالاستعداد لسيناريو هجوم اميركي على ايران، ربما يستهدف موقع «نطنز» النووي قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب موقعي «والا» و«اكسيوس» فان التعليمات الموجهة للجيش لم تأت نتيجة معلومات او تقييم ولكن نتيجة الفترة الحساسة في الأسابيع التي تسبق تغيير الادارة في واشنطن، وذلك نقلا عن مسؤولين اسرائيليين كبار. وتشير المصادر ذاتها الى انه اذا تحركت ادارة ترامب ضد ايران فمن المتوقع ان تتلقى اسرائيل تحذيرا مسبقا. يأتي ذلك وسط تخوفات في اسرائيل من انه في حال وقوع هجوم اميركي قد يرد الايرانيون عسكريا على اسرائيل مباشرة، من خلال الميليشيات الموالية لايران في سورية او حزب الله. وتفيد التقديرات السائدة في اسرائيل بأنه في حال قررت ادارة دونالد ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير تنفيذ عمل عسكري ضد ايران، فانها ستقدم انذاراً مسبقاً لاسرائيل لكن الخشية من ان يكون الوقت غير كاف للاستعداد للرد الايراني هي ما دفعت الجيش الى الاستنفار بشكل مسبق.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس قد تحدث مرتين خلال الأسبوعين الماضيين مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميلر، الذي حل محل مارك اسبر الذي اقاله ترامب بعد ايام قليلة من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب مسؤولين اسرائيليين كبار، فان هذه المحادثات تناولت ايضا الملف الايراني والوضع في سورية، ومذكرة التفاهم الأمنية بين اسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح موقع «اكسيوس» ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زار عددا من الدول في الشرق الأوسط لمناقشة الملف الايراني. وبحسب مصادر مطلعة سافرت مع بومبيو فان «كل الخيارات مطروحة على الطاولة». وأفاد مسؤولون اسرائيليون ان «هناك حالة عدم اليقين بخصوص ايران جعلتنا نفرض حالة التأهب العسكرية».

وكان المبعوث الأميركي لايران، اليوت ابرامز اكد عزم واشنطن فرض المزيد من العقوبات على طهران خلال اسابيع. وقال ابرامز «سنفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج ايران الصاروخي». وأوضح المبعوث الأميركي ان «الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج ايران الصاروخي مقرها الصين وروسيا». وقبل نحو اسبوع، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة «بنياد مستضعفان» التابعة للمرشد الأعلى في البلاد علي خامنئي. وطالت العقوبات شركات تعدين ونفط ونقل ايرانية. كما استهدفت وزير الاستخبارات الايراني، محمود علوي، اضافة الى عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بطهران.

