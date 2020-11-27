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نيويورك - الوكالات: تتطلع الدول الأوروبية الى ان تعمل ادارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن، على تقليل التوترات النووية مع ايران، لكنها لن تضغط على واشنطن لاعادة الدخول في الاتفاق النووي لعام 2015 مع ايران بسرعة وفقا لما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين اوربيين كبار. وذكر مسؤولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا للصحيفة الأميركية ان العودة الكاملة للاتفاق قد لاتكون قابلة للتحقيق او حتى مرغوبة قبل الانتخابات الرئاسية الايرانية في يونيو.

وقال الدبلوماسيون ان اوروبا ستحث على اتفاق سريع في الأشهر الأولى من ادارة بايدن يتضمن تخفيف جزء من العقوبات الأميركية على ايران، مقابل تراجع طهران على خطوات من انشطتها النووية المتزايدة.

وبحسب صحيفة «التلغراف «البريطانية، فان وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - اجتمعوا في برلين لتقييم امكانية اعادة قبول واشنطن بالاتفاق، بعد حصول الرئيس المنتخب جو بايدن على الضوء الأخضر لتشكيل حكومته.

وأكدت الصحيفة ان انضمام الى الاتفاق النووي مع ايران هو موضوع شائك خاصة لأن ايران متهمة بخرق الاتفاق الآن وقالت «في حين اعرب بايدن عن رغبته خلال المنافسة الانتخابية في العودة الى الاتفاق النووي الا انه كان اكثر حذراً منذ ان اصبح رئيساً منتخباً، ويقول الآن انه لن ينضم مجدداً الى الاتفاق الا بشرط ان تستأنف طهران اولاً الامتثال الصارم للاتفاقية، وهو شرط سبق ان رفضته ايران».

وهذا الموقف لا يختلف الى هذا الحد عن موقف ترامب، الذي كان هدفه الأساسي التفاوض على شروط افضل شملت جوانب اخرى. كما ترى «نيويورك تايمز» ان العودة الى الطريقة التي كان يُدار بها الملف الايراني قبل تولي ترامب، مستحيلة ومعقدة بسبب السياسة الأميركية الايرانية الحالية التي يصعب على اي رئيس جديد التراجع عنها.

