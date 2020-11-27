عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: حذرت الأمم المتحدة ان اكثر من 9.3 ملايين سوري معرضون لخطر الجوع المتزايد هذا الشتاء، مع تضاعف سعر الخبز المدعوم في الشهر الماضي وانخفاض وصول المساعدات الانسانية بشكل كبير. وقال القائم بأعمال نائب رئيس الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة راميش راجا سينغهام في اجتماع لمجلس الأمن «أسعار المواد الأساسية عند مستويات تاريخية»، وأضاف «سعر الخبز المدعوم، الذي تعتمد عليه الأسر الأشد فقراً وضعفاً، تضاعف الشهر الماضي، في حين تم تخفيض وزن الحزمة بنسبة 15?». وفي الشهر الماضي، حدت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ايضاً من كمية الخبز المدعوم التي يمكن لعائلات الخبز شراءها، وارتفع سعر الخبز في السوق بنسبة 26? بين سبتمبر وأكتوبر بينما ارتفع سعر بعض الفواكه والخضروات بنسبة 44?. وقال راجا سينغهام: «ما يعنيه هذا، بكل بساطة هو ان الناس بشكل متزايد غير قادرين على اطعام اسرهم»، وأشار الى ان عدد السوريين الذين لا يستطيعون الحصول على طعام وبأسعار معقولة الى اعلى مستوياته.