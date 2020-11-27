عربيات ودوليات

أبوظبي- الوكالات: اعتبر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات في كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي للمجلس الاتحادي الوطني امس ان اتفاق السلام مع اسرائيل يعد رافد من روافد السلام «يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم». وأضاف بحسب ما نقلت وكالة انباء الامارات «كان علينا ان نكيف سياستنا مع ما يدعم مرتكزات امن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار».يذكر انه منذ توقيع اتفاق السلام بين الامارات واسرائيل، عكف الطرفان على ارساء تفاهمات اقتصادية وتجارية عدة. وفي 22 اكتوبر اعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية انه اصبح بامكان مواطني دولة الامارات السفر الى اسرائيل دون الحاجة الى تأشيرة مسبقة، ولمدة اقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وفي هذا السياق اعلنت شركة «فلاي دبي» الحكومية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة امس عن تسيير اولى رحلاتها المباشرة الى تل ابيب. وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لهذه الشركة الحكومية في بيان «سيسهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار وتحقيق مصالحنا» من جانب آخر، ستقوم شركتا الطيران الاسرائيليتان «العال» و»اسرا اير» باطلاق رحلات تجارية بين المدينتين الشهر المقبل.

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي احد اكبر المطارات في العالم، ان الطائرة اقلعت صباح امس في رحلتها التي تستغرق نحو اربع ساعات.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حاضرا في مطار بن غوريون الدولي عند وصول الطائرة.

واعلنت «فلاي دبي» في الرابع من نوفمبر الحالي انها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل ابيب اعتبارا من 26 نوفمبر. وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي وتل ابيب بن غوريون.

