عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: بدأ امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة الى العاصمة التركية انقرة، للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية التي عقدت امس برئاسة الشيخ تميم والرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وذكرت مصادر رئاسية ان الاجتماع بين الجانبين سيناقش تعزيز العلاقات الثنائية وسبل توطيد الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.كما سيوقع البلدان على اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم، ابرزها في المجالات العسكرية والاقتصادية والصناعية والتجارة الدولية والمناطق الحرة وادارة المصادر المائية والطاقة.

وهذه القمة هي الـ28 بين الرئيس اردوغان والأمير تميم خلال 70 شهرا. فيما تم تأسيس اللجنة في 2014، وعقدت 5 اجتماعات بين قطر وتركيا. وخلال تلك الاجتماعات تم توقيع 52 اتفاقية و5 بيانات مشتركة، ومن المقرر ان يرتفع عددها خلال الاجتماع السادس للجنة.

وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب والاقتصاد وغيرها من مجالات التعاون الحيوية.

