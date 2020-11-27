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المنامة - الدوحة - الوكالات: اتهمت البحرين خفر السواحل القطري باعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني كانا يشاركان في تدريب بحري فيما اكدت الدوحة ان الزورقين رصدا داخل المياه القطرية دون اخطار مسبق.

واتهمت وزارة الداخلية البحرينية ثلاثة زوارق من خفر السواحل القطري بأنها خالفت الاتفاقات الاقليمية والدولية باعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني كانا يشاركان في تدريب بحري. وقالت وزارة داخلية البحرين على تويتر ان ذلك «يعد تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي». وقالت الوزارة في البيان انها «سوف تقوم بابلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة»، وأعربت عن املها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

في المقابل قالت وزارة الداخلية القطرية ان دوريات امن السواحل والحدود استوقفت ظهر الأربعاء زورقين بحرينيين بعد رصدهما داخل المياه القطرية دون اخطار مسبق. وأوضحت الوزارة في بيان ان الجهات المعنية في الادارة العامة لأمن السواحل والحدود في دولة قطر قامت بالتواصل مع غرفة العمليات بمملكة البحرين للحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية. وأضاف البيان انه «بتعذر ذلك، تم الاستفسار من قائد الزورق.. حيث افاد بأنه فقد الاتصال مع قيادته وأن اجهزته قد تعطلت اثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية مما تسبب في فقدانه طريق العودة الى موقعه». وأشارت السلطات القطرية الى انها رصدت الزورقين داخل مياهها (5.25 اميال بحرية) شمال غرب جزر فشت الديبل.

وأضاف البيان ان قائد الزورق البحريني تقدم بطلب الى دوريات امن السواحل والحدود القطرية للسماح له والزورق المرافق له بالعودة الى منطقته، «فتم التنسيق مرة اخرى مع غرفة العمليات بمملكة البحرين وتم السماح لهما بمغادرة المنطقة». وأشار البيان الى ان «موقع رصد الزورقين البحرينيين كان معاكسا لموقع التمرين المقام الذي تم الاعلان عنه مسبقا».

