عربيات ودوليات

باريس - أنقرة - الوكالات: صوت النواب الأوروبيون امس على مشروع يدعو الى فرض عقوبات على تركيا على ضوء التوترات التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية بين انقرة والاتحاد الأوروبي فيما صرت احكام بالسجن المؤبد على عشرات المتهمين بالتورط في محاولة انقلاب عام 2016.

ويدعو المشروع الاوروبي الذي صوت عليه النواب امس القمة الأوروبية التي ستعقد في ديسمبر المقبل، الى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض امر واقع في قبرص ومياهها الاقليمية فضلا عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، ومؤخراً المانيا ايضاً، وفرنسا. كما يدين اعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، ويحذر من ان «خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص.

الى ذلك قضت محكمة في انقرة امس بالسجن مدى الحياة على 337 شخصا من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب اردوغان العام 2016 وأدين هؤلاء الأشخاص بتهمة «محاولة الانقلاب على النظام الدستوري» و«محاولة اغتيال الرئيس» و«جرائم قتل متعمدة» على ما جاء في ملخص للحكم. من جهة اخرى، حكم على 60 شخصا بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة فيما برئ 75 في ختام هذه المحاكمة التي شملت نحو 500 متهم.

ومن الأشخاص المحكوم عليهم طيارون قصفوا مواقع عدة لها رمزية في العاصمة انقرة مثل البرلمان، وضباط ومدنيون قادوا محاولة الانقلاب من قاعدة اكنجي ليل 15-16 يوليو 2016.

وحكم على غالبية هؤلاء المتهمين بالسجن مدى الحياة مع «ظروف مشددة» للعقوبة. ويشمل ذلك ظروف سجن اكثر صرامة وهي عقوبة حلت في الترسانة القانونية التركية مكان عقوبة الاعدام التي الغيت العام 2004.

