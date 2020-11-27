نهار الكنانة

«القاهرة» - الوكالات: شهدت مصر طفرات كبيرة ومتنوعة في العديد من القطاعات على رأسها، قطاع الاسكان والتنمية العمرانية، حيث اولت القيادة السياسية اهتماما بالغا بهذا القطاع نظرا لارتباطه مباشرة بالعديد من القطاعات الأخرى ومنها على سبيل المثال القطاع الاقتصادي والاجتماعي، ورصد الموقع الالكتروني لصحيفة «اليوم السابع» انجازات قطاع الاسكان حيث تم انشاء نصف مليون شقة سكنية لمحدودي الدخل منذ 2014 وحتى الآن:

مشروعات الاسكان الاجتماعي: تنفيذ 414 الف وحدة سكنية بكلفة 51 مليار جنيه.

«مشروع دار مصر»: تنفيذ 41.424 وحدة بكلفة 31 مليار جنيه.

«مشروع جنة»: تنفيذ 4032 وحدة بكلفة 1.6 مليار جنيه.

«مشروع سكن مصر»: تنفيذ 2232 وحدة بكلفة 670 مليون جنيه.

«تطوير العشوائيات»: تم تطوير 165.958 الف وحدة في 298 منطقة بكلفة 41 مليار جنيه.

«المناطق غير المخططة»: تطوير 53 منطقة بكلفة اجمالية 318 مليار جنيه، تنفيذ جيل من المدن الجديدة وفى مقدمتها العاصمة الادارية الجديدة، وجار تنفيذ مدينة العلمين الجديدة اهم المدن المطلة على البحر المتوسط، تنفيذ 1920 وحدة بالاسكان الاجتماعي المميز.

انشاء 54 محطة للمعالجة على المجاري المائية القريبة من النيل بالصعيد بكلفة 8.9 مليارات جنيه.

توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 703 قرى بكلفة 5.6 مليارات جنيه.

طرح 328 الف قطعة ارض لمختلف شرائح المجتمع الراغبة في تملك مسكنهم الخاص خلال الفترة من 2014 حتى 2020.

