نهار الكنانة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر امس عن بدء خط انتاج جديد في تصنيع اللقاحات المتعلقة بـكورونا بعد ثبوت فاعليته، وأوضحت: نتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة سينوفاك للتصنيع فور ظهور النتائج النهائية للقاح الصينى. وقالت الوزارة في بيان لها: تم تطوير ورفع كفاءة كل من مستشفيات الحميات والصدر، وتطوير شبكة الغازات وتوفير الأجهزة الطبية بالمستشفيات، بخلاف استمرار العمل بالبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين.

من جهته، اكد الدكتور احمد الزايد، عضو مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، ان الوزارة تعاقدت مع اثنين من الموردين، لتوريد 40 مليون كمامة لطرحهم في الأسواق، ومنافذ البيع، الأيام المقبلة، استعدادا لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال الزايد، انه تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة ضمن الاجراءات المتخذة مع بداية دخول فصل الشتاء، مشيرا الى عمل ستاند كامل في كافة منافذ التموين، لتوفير كافة المنظفات، والمطهرات.

وأضاف انه تم صرف 13 مليون كمامة الأسبوع الماضى، موزعة جغرافيا على محافظات الجمهورية، ومستعدون لأكثر من ذلك ان تطلب الأمر.

