نهار الكنانة

القاهرة - «رويترز»: مع قدوم موجة ثانية من مرض «كوفيد-19» الى مصر، يحاول مخترع مصري تجربة قدرة «روبوت» على اجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا من خلال التحكم به من بعد. ويعمل الروبوت، في احد المستشفيات الواقعة شمال القاهرة، على قياس حرارة المرضى وتحذيرهم ان لم يرتدوا كمامات. محمود الكومي، الذي صمم الروبوت باسم «Cira-03»، يقول انه بامكان اختراعه المساهمة في الحد من انتقال عدوى الفيروس.

ويشبه اختراعه شكل الوجه البشري، كما يمكنه اخذ عينات دم لاجراء الاختبارات اللازمة والتخطيط القلبي والتقاط صور بالأشعة السينية، وعرض النتائج بشاشة مرفقة.

ويقول المخترع الشاب انه حاول تصميم الروبوت ليكون اشبه بالشكل البشري، وأنه لم يرغب بأن يتحدث جهاز اشبه بالصندوق مع الزائرين.

وأضاف ان اختراعه تلقى الى الآن ردودا ايجابية، وأن زوار المستشفى لم يشعروا بالخوف من التعامل معه، مضيفا «على العكس تماما، لاحظت وجود ثقة اكبر به، لأن الروبوت اكثر دقة من البشر».

ويقوم «Cira-03»، باجراء فحوص الكورونا بتثبيت ذقن الشخص ومد ذراع آلية لأخذ مسحة من الفم.

وقال مدير المستشفى الذي يتم اختبار الروبوت فيه، ابو بكر الميهي، ان طاقمه يستخدم الروبوت لقياس حرارة اي شخص يشتبهون اصابته بعدوى المرض.

