نهار الكنانة

حذر البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من وباء كورونا، وقال في عظة مساء الأربعاء: يجب الاهتمام بالاجراءات الصحية، وفصل الشتاء بالطبيعة تزداد فيه ادوار البرد والأنفلونزا، لذا اهتم بالكمامة واغسل الأيدي، وكذلك الاهتمام بالتباعد الاجتماعي وكل ما كنت بعيد عمن يحدثك متر فأكثر في كل اتجاه فهذا افضل، حتى يسمح الله ويعدي هذا الوباء الذى اثر على العالم قرابة 40 مليون مصاب ومليون ونصف مصاب، متابعا، البلد يحتاج اقتصاداً، لا نستطيع غلق مدارس ولا اماكن عمل ولا شركات فالناس لها احتياجات هامة فأرجوكم انتبهوا واهتموا».

