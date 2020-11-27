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أكد الامين العام المساعد لقطاع الاثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتور بدر الدويش اهمية الاجتماع الثامن عشر لاصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن الاثار والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذى عقدت اعماله «اون لاين» والذى استضافته دولة الامارات العربية المتحدة وترأسه الشيخ سالم القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون والاثار بدولة الامارات العربية المتحدة. حيث وصف الدويش الاجتماع بانه يمثل المكانة والاهتمام الذى توليه دول المنطقة بالاثار والمتاحف والتي تنطلق من التوجيهات السامية لملوك وامراء وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

واشار الى ان الاجتماع تضمن بالاضافة الى كلمة رئيس الجلسة الشيخ سالم القاسمي كلمة العامة والتى القاها الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالامانة.

وقال الامين العام المساعد لقطاع الاثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بان المجتمعين اطلعوا على تقرير الكويت والذى تضمن اولا الخطة التنفيذية لمواجهة جائحة «كورونا» وتأثيرها على مجال الاثار والمتاحف. حيث تطرق التقرير الى متابعة مشروع خطة التنمية – التقنيات الاثرية – حيث قام فريق الاثار الكويتي بعمل صيغة للمواقع الاثرية في جزيرة فيلكا وترميمها بالاضافة الى تسييج المواقع الاثرية وذلك لحمايتها والحفاظ عليها وتشكيل فريق طوارئ لمتابعة الوضع الميداني وتأجيل الاعمال الميدانية للبعثات الاجنبية المشتركة الخاصة بالمسح والتنقيب الاثري. وتم الانتهاء من اعمال التنقيب الاثري في موقع – سعيدة – بجزيرة فيلكا والتخطيط لاستكمال اعمال التنقيب الاثري للبعثة الخليجية المشتركة في موقع – سعيدة – في سبتمبر 2021.

كما تضمن التقرير الكويتي متابعة حماية التراث الكويتي والعمل على تركيب كاميرات في منطقة التنقيبات الاثرية في جزيرة فيلكا.

وتابع د. بدر الدويش بان تقرير الكويت تضمن ايضا استغلال فترة اغلاق المتاحف وتشكيل فريق عمل طوارئ لمتابعة اعمال الصيانة الكاملة. والقيام بصيانة الابوام الخشبية الكبيرة الموجودة في متحف الكويت الوطنى «المهلب – ابوام المتحف البحري الثلاثة».

وقال الامين العام المساعد لقطاع الاثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ان الاجتماع تضمن ايضا الاطلاع على مذكرة الامانة العامة بشأن دليل المتخصصين والعاملين في مجال الاثار والمتاحف وايضا مذكرة الامانة حول التدريب وايضا مذكرة برنامج المسح الاثري والتنقيب والمذكرة الخاصة حول رؤى وافكار تعزز من تطوير ودعم التعاون في مجال الاثار والمتاحف.

هذا وقال الدويش في تصريحه الخاص الى ان البيان الختامي للاجتماع اكد اهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي. واشاد بجهود دولة الامارات العربية المتحدة وبوصفها رئيسة للدورة الحالية التى امنت كل الظروف والامكانيات التقنية العالية الجودة لاقامة هذا الاجتماع وسط اجواء من الحوار الاخوي البناء والهادف والمتخصص.

وفي ختام تصريحه قال الامين العام المساعد لقطاع الاثار والمتاحف بالجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بان الاجتماع المقبل التاسع عشر ستستضيفه مملكة البحرين في نوفمبر من العام المقبل.

