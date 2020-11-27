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انعقد اجتماع الجمعية العمومية في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية للدورة الثالث والخمسين للموسم الثقافي 2020/2019 برئاسة عبدالرسول سلمان رئيس مجلس الادارة في جو أسري اتسم بروح يسوده الألفة والنظام حيث شكر الحضور كما شكر أعضاء مجلس الادارة الذين انتهت عضويتهم وتمنى لأعضاء المجلس الجديد التوفيق وقد تمت الموافقة باجماع أعضاء الجمعية العمومية على التقريرين الاداري والمالي من دون مناقشة.

وتمت تزكية أعضاء مجلس الادارة الجديد للموسم 2020/2021 على الشكل التالي:

عبدالرسول سلمان رئيس مجلس الادارة، سالم سعد الخرجي عضواً، أميرة علي أشكناني عضواً، عبدالله محمد الراشد عضواً، محمد حسين البحر عضوا، محمود أحمد القطان عضواً، وتهاني بلال الخرافي عضواً.

وبهذه المناسبة صرح عبدالرسول سلمان قائلا: اشكر جميع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية على التعاون والاشراف لجمعيتنا الذي هو الحافز الكبير لمسيرتنا الفنية، كما شكر الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الرئيس الفخري للجمعية والأفراد والمؤسسات الداعمة لنا لتفعيل مشاريعنا الابداعية.

وقال ايضا: هناك العديد من الأنشطة والفعاليات المحلية والعربية والدولية والذي كان لها دور فعال وحيوي في تدعيم وتطوير الحركة التشكيلية في بلدنا الحبيب بفضل من الله عز وجل ثم تضافر الجهود المخلصة من أعضاء الجمعية واللجان العاملة فيها ونطمح باذن الله تعالى في تحقيق المزيد من الرخاء المستمر والتقدم الدائم، والله نسأل أن يعين ويوفق ويكلل جهود مجلس الادارة الجديد بالنجاح من أجل تقديم المزيد من العمل الجاد وتحقيق رغبات وتطلعات واحتياجات الفنان التشكيلي الكويتي والعربي.

