علم ومعرفة

لأول مرة منذ تأسيسه في العام 1896، أعلن الاتحاد الدولي للناشرين عن تولي سيدة عربية مهام رئاسته، حيث نصّب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيساً للاتحاد بدءاً من دورة أعماله المقبلة للعام 2021، لتكون أول امرأة عربية واماراتية تتولى هذا المنصب في تاريخ الاتحاد، وثاني امرأة على مستوى العالم، بعد الأرجنتينية آنا ماريا كابانيلاس التي تولت رئاسة الاتحاد خلال عامي 2004 – 2008.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للناشرين الذي عقد عبر منصة زووم بمشاركة مجموعة من أعضاء الاتحاد، وشغلت الشيخة بدور خلال العاميين الماضيين منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين بعد أن تم انتخاب الشيخة بدور القاسمي في اجتماعات الجمعية العمومية للعام 2018 نائباً لرئيس الاتحاد خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وشكل اختيار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لهذا المنصب الدولي الرفيع والذي يعد من أكثر المناصب تأثيراً في قطاع صناعة الكتب والمعرفة، سابقة عربية وعالمية تجسد جهود الشيخة بدور القاسمي في دعم صناعة النشر والناشرين على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال سلسلة المبادرات الدولية التي قادت فيها جهوداً نوعية خدمة لقطاع النشر في مختلف بلدان العالم، كما يعد بمثابة تكريم دولي لمسيرة امارة الشارقة الثقافية بشكل خاص ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام.

