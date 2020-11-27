مال وأعمال

في اطار سعيها لكبح جماح الفساد المالي والاداري، تتجه الحكومة لوضع معايير صارمة توقف نزيف هدر الأموال من شبهات غسل الأموال والتربح من الوظائف العامة.

وبينت مصادر أن الحكومة ومن خلال جهاتها الرقابية، تعمل على وضع آلية لمنع أي منافذ للتربح على حساب المال العام بالاضافة الى العمل على صياغة اجراءات تنفيذية شاملة تمكن تلك الجهات من حصار المتربحين على حساب المال العام.

وتأتي مواجهة فساد بعض القيادات في ظل الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد، مع العمل على وضع آلية تنسيق بين جميع الجهات المعنية بمواجهة ظاهرة الفساد بشكل شامل للحيلولة دون تكبد المال العام أية خسائر حادة في المستقبل.

