مال وأعمال

تزامناً مع بدء وضوح الرؤية بشأن لقاح كورونا، وفي عمليات جني أرباح غير معهودة منذ تفشي فيروس كورونا، فقدت عملة البتكوين 12 % من قيمتها لتستقر عند خسائر حادة، مؤدية الى فقدان العديد من المستثمرين حول العالم خسائر فادحة، وكان الكويتيون من بين المستثمرين المتضررين بشكل كبير، حيث تكبدوا خسائر فادحة.

مصادر أفادت لـ «النهار» أن اجمالي عدد المتداولين في عملة البتكوين ارتفع بشكل ملحوظ في الكويت منذ تفشي فيروس كورونا ليصل قرابة 15 ألف متداول،وذلك بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها العملة الرقمية في الأشهور القليلة الماضية».

وتقدر المصادر استثمارات الكويتيين في العملات الرقمية بحدود تجاوزت حاجز المليار دولار، مستدركة أنه مع الارتفاعات الكبيرة لعملة البتكوين لمستويات بلغت 19 ألف دولار، أقبل الكثير من المستثمرين للتعامل بتلك العملة التي حققت مكاسب قدرت بحدود 160 في المئة منذ بداية العام الحالي.

وتهاوت بعض العملات الرقمية بشكل حاد، بعد الارتفاعات القياسية، فمن 19 ألف دولار هبطت البتكوين امس لـ16.6 ألف دولار.

وبينت المصادر أن خطورة العملات الرقمية ومنها البتكوين تكمن في أنها بوابة واسعة لغسيل الأموال وتمويل الارهاب والتي يصعب تتبع مصادرها وكيفية رقابتها وعمل رقابة صارمة عليها.

وأفادت المصادر بأن الاستثمار في عملات البتكوين يمثل أحد أكبر الاستثمارات مخاطرة ولا يمكن التكهن بجدوى الاستثمار في ظل انعدام الثقة وغياب اليقين، ناهيك عن غياب التعامل المؤسسي لها بشكل يجعلها وعاء جاذباً للاستثمارات.

