مال وأعمال

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن أوضاع التمويل الجيدة والرسملة القوية التي تتمتع بها البنوك الكويتية تدعم جدارتها الائتمانية.

وتوقعت الوكالة بأن يشكل تراجع الظروف الاقتصادية ضغطاً على جودة الأصول، كما أن ربحية البنوك سوف تتراجع بسبب انخفاض الهوامش وحجم الاقراض، وارتفاع كلفة الائتمان.

وجاء في تقرير نشرته الوكالة بعنوان «النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي» بأن الهوامش الحالية ستساعد البنوك في التغلب على تحديات الظروف الحالية، وترى الوكالة بأن المخصصات التي جمعتها البنوك على مدى السنوات القليلة الماضية ستساعدهم في التغلب على المصاعب الحالية.

ولكن من جهة أخرى تقول «ستاندرد آند بورز» بأن هناك مخاطر من أن تأخر الدعم الحكومي للاقتصاد، في حال الحاجة لذلك، يمكن أن يفاقم الضغوط على النظام المصرفي، منوهة بأن تراجع أسعار العقارات وقيام بعض البنوك بأنشطة في أسواق وقطاعات ذات مخاطر أكبر سيضغط على جودة الأصول.

ويبقى انكشاف البنوك الكبير على قطاع العقارات والأعمال الانشائية يشكل مصدر قلق، لاسيما في ظل التراجع في أسعار العقارات، مع توقعات بأن ترتفع القروض المتعثرة وبأن تزيد كلفة المخاطر الى الضعف تقريباً في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019.

وذكر التقرير بأن الوكالة تتوقع ارتفاع عجز الحكومة المركزية الى 30% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2020 من 10% المتوقع في العام الماضي، مبينة أن مصدر التمويل الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة – صندوق الاحتياطي العام - لتمويل عجز الميزانية، لن يكون كافياً بمفرده لتغطية هذا العجز.

ولم يتم حتى الآن في الكويت تبني سياسة للاستجابة الكافية وفي الوقت المناسب لمعالجة أي ضغوط كبيرة محتملة على الميزانية في الأشهر المقبلة.

وتتوقع الوكالة نمواً معتدلاً للقروض يتراوح ما بين 1%-3% في الفترة الممتدة ما بين 2020-2022 مع تعافي الاقتصاد تدريجياً، كما سيتراجع صافي هوامش الفائدة بسبب انخفاض سعر الفائدة وتراجع مستويات السيولة، مع توقعات زيادة كلفة المخاطر، ما سيؤدي الى تراجع الربحية.

