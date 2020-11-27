مال وأعمال

فرضت ادارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على مواطني عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الراغبين بزيارتها ايداع كفالة مالية يمكن أن تصل قيمتها الى 15 ألف دولار لثنيهم عن البقاء على أراضيها بعد انتهاء مدة تأشيراتهم، في تشديد جديد للاجراءات الرامية للحد من الهجرة غير الشرعية. وسيدخل الاجراء حيز التنفيذ في 24 ديسمبر المقبل، لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر، ويشمل الاجراء الجديد جيبوتي وليبيا وموريتانيا والسودان، سورية واليمن، أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، اريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، الكونغو الديموقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، تشاد، أفغانستان، بوتان، بورما، ايران، لاوس، بالاضافة الى بابوازيا-غينيا الجديدة.