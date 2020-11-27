مال وأعمال

زادت ثروات الأثرياء العرب البالغ عددهم 21 ثرياً بنحو 10.8 مليارات دولار، منذ الكشف عن قائمة فوربس للمليارديرات في أبريل الماضي، وحتى 25 نوفمبر.

وبلغ مجموع الثروات 58.1 مليار دولار مقارنة بـ47.3 مليار دولار في أبريل، وفقاً لتصنيف حديث لفوربس.

وتصدر الجزائري يسعد ربراب والعائلة الرابحين، بعد أن أضاف لثروته 3.3 مليارات دولار لتبلغ 7.5 مليارات دولار، مقارنة بـ4.2 مليارات دولار في أبريل.

ويفصله بذلك 200 مليون دولار فقط عن ناصف ساويرس الذي يتصدر القائمة.

وأضاف ناصف ساويرس 2.7 مليار دولار لثروته خلال السبعة أشهر الأخيرة لتبلغ 7.7 مليارات دولار، بحسب البيانات اللحظية لفوربس.

وقفزت ثروة الملياردير المغربي عزيز أخنوش وعائلته بنحو 250 بالمائة، وارتفعت من مليار دولار في أبريل الى 3.5 مليار دولار حالياً.

كما صعدت ثروة الثري الاماراتي حسين سجواني رئيس داماك العقارية بنحو 900 مليون دولار، لتبلغ 2.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في ابريل.

أما عملاق التجزئة والترفيه الاماراتي ماجد الفطيم أضاف 300 مليون دولار للثروة التي وصلت الى 3.6 مليار دولار.

وارتفعت ثروة فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الفيصل القابضة بقيمة 300 مليون دولار أيضاً لتصل الى 1.5 مليار دولار.

وزادت ثروات كل من اللبنانيين طه ميقاتي ونجيب ميقاتي والملياردير العماني سهيل بهوان بنحو 200 مليون دولار لكل منهم، لتبلغ 2.4 مليار دولار، و2.3 مليار دولار، و2.3 مليار دولار على الترتيب.

كذلك ارتفعت ثروات ياسين منصور ومحمد الفايد بنحو 100 مليون دولار لكل منهم لتصل الى 2.3 مليار دولار، و1.5 مليار دولار، على الترتيب.

فيما استقرت ثروات 10 مليارديرات عند نفس مستوياتها وهم عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، ومحمد منصور، ونجيب ساويرس، وعبدالله الفطيم والعائلة، وبهاء الحريري، ويوسف منصور، وروبير معوض والعائلة، وقتيبة الغانم، وأيمن الحريري، وفهد الحريري.

ورغم خروج الملياردير المغربي عثمان بنجلون من قائمة فوربس للمليارديرات 2020، فان ثروته عاودت الارتفاع لتصل حالياً الى 1.3 مليار دولار.

