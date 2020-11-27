مال وأعمال

قامت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» بشراء حصة 10% من رأسمال شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية التابعة لها بنسبة 90%.

وأوضحت كميفك في بيان لبورصة أن الشراء تم من خلال صفقة متفق عليها للاجراءات واللوائح المتبعة في بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال.

ونتيجة لذلك أصبحت «كميفك تمتلك شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بنسبة 100%، مع العلم أن الصفقة لا تمثل نحو 5% من أصول «كميفك».

وبينت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن الأثر المالي تلك الصفقة سوف يندرج في البيانات المالية المجمعة للشركة كما في 31 ديسمبر 2020.

