مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب ، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأميركية المحبطة وتزايد إصابات «كوفيد-19» في أنحاء العالم تدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1809.61 دولارات للأونصة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1807.80 دولارات. وهبط مؤشر الدولار 0.1% ما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3% إلى 23.38 دولاراً للأونصة. وزاد البلاتين 0.4% إلى 967.15 دولاراً وربح البلاديوم 1.2% ليسجل 2368.68 دولاراً.

