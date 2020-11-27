مال وأعمال

عادت البورصة الى التراجع مع جلسة نهاية الاسبوع مع عمليات الضغط الشرائي الانتقائي من الاموال الساخنة على الأسهم الـ 7 التي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة واستعداد لبدء الترقية مع نهاية جلسة الاثنين المقبل وذلك في اطار عمليات تجميع على الاسهم التي تنتظرها سيولة متوقعة تقارب 2.9 مليار دولار.

وقد شهدت البورصة تراجع المؤشرات وارتفاع قياسي للسيولة على اسهم منتقاة في اطار عمليات تجميع منظمة من الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر «فوتسي راسل» قابلتها مشاركة حسابات أخرى محلية قامت بعمليات الشراء على هذه الأسهم، بغرض بناء مراكز مالية جديدة، استعدادا لعملية الترقية المرتقبة على مؤشر مورغان ستانلي.

وذكر محللون أن هناك ارتفاعا جرى على بعض الأسهم القيادية في تداولات مزاد الإغلاق ما ساهم في ارتفاع المستويات السعرية لاسهم مؤشر «فوتسي راسل».

وقد تراجع المؤشر العام بنسبة 0.03 في المئة وبـ 1.75 نقطة من 5560.43 نقطة إلى 5558.6 نقطة، في المقابل ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03 في المئة وبنحو 1.87 نقطة من 6153.18 نقطة إلى 6155.05 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 9.3 نقاط من 4384.25 نقطة إلى 4374.9 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.03 في المئة وبنحو 1.65 نقطة من 4471.63 نقطة إلى 4473.28 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بقيمة 11 مليون دينار وبنحو 0.03 في المئة إلى 32.31 مليار دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنسبة 0.03 في المئة وبقيمة 7 ملايين دينار لترتفع من إلى 24.093 مليار دينار، وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 18 مليون دينار لتستقر عند مستوى 8.216 مليارات دينار.

وشهدت الجلسة قفزة تاريخية في السيولة بنسبة بلغت 56.6 في المئة لترتفع من 79.2 مليون دينار خلال الجلسة السابقة إلى 124.07 مليون دينار، في حين ارتفعت أحجام التداول بنسبة 19.2 في المئة من 228.3 مليون سهم إلى 272.2 مليون سهم، كما ارتفعت الصفقات بنسبة 29.4 في المئة لتبلغ 20.3 ألف صفقة.

ومن حيث الأسهم، تصدر سهم معادن القائمة الخضراء أمس بـ14.71 في المئة، فيما جاء الأولى للاستثمار على رأس التراجعات بـ5.31 في المئة.

وجاء سهم الوطني المرتفع 0.59 في المئة على رأس نشاط التداول بكل مستوياته، مسجلاً سيولة بقيمة 46.71 مليون دينار، وزعت على 55.51 مليون سهم، بتنفيذ 4.18 آلاف صفقة.

