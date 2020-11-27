مال وأعمال

شهدت بورصة الكويت تبايناً في الأداء خلال الأسبوع الماضي حيث واصلت الارتفاع في أول ثلاث جلسات ثم انتقلت إلى المنطقة الحمراء في آخر جلستين، لترتفع القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع بنحو 212 مليون دينار وبنسبة 0.66 في المئة، لتصل إلى مستوى 32.31 مليار دينار في إقفال أمس، بعد أن كانت 32.098 مليار دينار في إقفال الخميس 19 نوفمبر، كما صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 141 مليون دينار وبنسبة 0.58 في المئة من 23.952 مليار دينار إلى 24.093 مليار دينار ليكسر بذلك حاجز الـ24 مليار دينار.

وتزامنت هذه الارتفاعات مع نمو سيولة البورصة خلال الأسبوع بنسبة 51.5 في المئة من 241.53 مليون دينار إلى 366.3 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 15.6 في المئة من 850.1 مليون سهم إلى 982.6 مليون سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 16.1 في المئة من 54.7 ألف صفقة إلى 70.9 ألف صفقة.

