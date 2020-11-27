مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تعاونه مع شركة ريفود غير الربحية وذلك ضمن برنامجه الرائد للمسؤولية المجتمعية، حيث ساهم البنك في تخفيض الهدر والتركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق تقديم رعاية ل 266 سلة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية الفائضة عن حاجة الموردين والتي تقوم شركة ريفود بتوزيعها على الأسر المتعففة.

وقد ساعدت هذه المساهمة من البنك الأهلي المتحد في إنقاذ ما يفوق 6.5 طن من المواد الغذائية والاستهلاكية إيمانا من البنك بأهمية هذا المشروع في دعم التكافل الاجتماعي بشكل مستديم يضمن وصول هذه المنتجات الغذائية والاستهلاكية إلى من يحتاجها وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة بالمسؤولية المجتمعية ، فضلا عن أن الإهتمام بقضايا البيئة والحد من الهدر يأتي على رأس أولويات برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية.

تشتمل المسؤولية المجتمعية على ثلاثة محاور رئيسية وهي المسؤولية المجتمعية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وقد تعاون البنك الأهلي المتحد مع شركة ريفود الغير ربحية لتحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية معًا والحفاظ على البيئة حيث يهدف مشروع ريفود إلى الحد من التلوث الناتج عن هدر الطعام وإتلافه في مكبات النفايات، كما أن هدر الطعام هو هدر لجميع المصادر التي تدخل في زراعة وصناعة ونقل الطعام، كالماء والأرض والطاقة والجهد، وهذا ما يؤكد أهمية هذا التعاون فى الحفاظ علي الموارد الاقتصادية بشكل مباشرعن طريق حمايتها من الإتلاف وتوزيعها على الأسر المتعففة للاستفادة منها .

