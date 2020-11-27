مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن أسماء الفائزين في السحب الشهري لشهر نوفمبر لحملة «حول راتبك وابتسم» لعام 2020، والذي انعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وهذه الحملة متاحة لجميع عملاء البنك من المواطنين والوافدين الذين قاموا بتحويل رواتبهم إلى حساباتهم من فئة «إليت» أو «بريستيج» أو «الرائد».

وفيما يلي أسماء الفائزين المحظوظين الذين سيحصل كل منهم على ما يعادل راتبه الشهري وهما: شيري ماي فيلاسكويز فاجاردو، واسماعيل محمد احمد موسى.

ومن الجدير بالذكر أن السحب القادم و الأخيرسيقام بتاريخ 10 ديسمبر 2020. وبالإضافة إلى هذا السحب، توفر حملة «حول راتبك وابتسم» الترويجية لعملاء حساب الراتب مجموعة من المكافآت الاستثنائية، حيث يمكنهم الحصول على جائزة نقدية قد تصل قيمتها إلى 1,000 دينار، بشرط ألا تقل قيمة الراتب المحول عن 500 دينار. وفضلا عن ذلك، فإن العملاء الكويتيين مؤهلون للحصول على قرض بدون فائدة يصل لغاية 10,000 دينار، فيما تبلغ قيمة القرض للوافدين 5,000 دينار.

وتخضع هذه القروض لأحكام وشروط البنك الأهلي الكويتي ولوائح وأنظمة بنك الكويت المركزي.

