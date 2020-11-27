مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال تقديم عدد 6 بلاغات لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع جريمة. وحسب بيان الهيئة الذي نشر امس، فقد قدمت البلاغ لشبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. وبينت أن المقدم ضدهم البلاغ وغير الملتزمين بالقانون هم: رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة، ونائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة مدرجة، إلى جانب عضوين آخرين لشركتين مدرجتين. وكشفت أنه حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ تقرر تنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب في المخالفة رقم (38/2019 مجلس تأديب 11/2019 شكوى)، رغم إعلانهم بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 7 أكتوبر 2020.