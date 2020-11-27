مال وأعمال

تميل «أوبك» وحلفاؤها إلى تأجيل الزيادة المخططة لإنتاج النفط في العام المقبل، من أجل دعم السوق خلال الموجة الثانية من الإصابات بفيروس «كوفيد-19»، ومع ارتفاع إنتاج ليبيا، وعلى الرغم من زيادة الأسعار، وفقًا لما ذكرته «رويترز» عن ثلاثة مصادر على دراية بالأمر.

وكان من المقرر أن ترفع مجموعة «أوبك+» الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال يناير، مع تحركها لتخفيف تخفيضات الإنتاج. وذكر مصدر على دراية بالأمر، أن روسيا قد توافق على تمديد مستويات الإنتاج الحالية للربع الأول من العام المقبل إذا لزم الأمر، وتفضل اتخاذ قرار في وقت لاحق بشأن تمديد الإنتاج في الربع الثاني.

وأوضح المصدر أن التمديد يبدو ضروريًا، مشيرًا إلى انخفاضات محتملة في الأسعار، وعدم اليقين بشأن الطلب في ظل موجة ثانية من تفشي الفيروس. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات في ظل متابعة البيانات الإيجابية حول لقاح «كورونا» المرتقب ومخزونات النفط في الولايات المتحدة إذ سجلت تراجعاً مفاجئاً في الأسبوع الماضي. وقالت «سيتي جروب» في مذكرة نقلتها وكالة «رويترز» إن الأخبار المشجعة بشأن نتائج اللقاح تنحي جانباً المخاوف المرتبطة باستمرار تدابير احتواء الفيروس، ورغم ذلك حذر من أنه لا يمكن استبعاد ارتداد أسعار الخام وسط حدوث تعافٍ ضعيف في مستويات الطلب على المدى المتوسط. ورغم الأنباء الإيجابية حول لقاح «كورونا» فإن الإصابات الجديدة لا تزال في ارتفاع، إذ سجلت الولايات المتحدة 2.3 مليون إصابة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم يناير بنحو 0.6% إلى 48.88 دولاراً للبرميل.

كما صعدت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم يناير بنسبة 0.5% مسجلة 45.92 دولاراً للبرميل.

