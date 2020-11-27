مال وأعمال

في أول اجتماع تأسيسي للشركة العربية المتحدة للثروة الداجنة والاستصلاح الزراعي بمشاركة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، تم اختيار النائب السابق د. براك النون رئيسا لمجلس ادارتها، برأس مال 100 مليون دولار على أن يتم رفعه إلى مليار دولار مستقبلاً وذلك لتوفير الامن الغذائي في الوطن العربي.

وأكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، أن الاجتماع التأسيسي للشركة العربية المتحدة للثروة الداجنة والاستصلاح الزراعي، والذى عقد برئاسته مساء الأحد الماضي وعبر خاصية الفيديوكونفرانس، قد اتفق على تعيين مجلس ادارة مؤقت للشركة لحين استكمال رأس المال المطلوب وانتخاب مجلس ادارة من قبل الجمعية العمومية للشركة وانتهى إلى ترشيح النائب السابق د. براك النون رئيساً لمجلس إدارة الشركة، والمستشار خالد السنيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وراتب اللواما المدير التنفيذى للشركة، و وليد موسى المدير الفني. وقد شارك في الاجتماع اعضاء اللجنة التأسيسية ود. براك النون من الكويت، والمستشار خالد السنيد من المملكة العربية السعودية، وراتب احمد اللواما من المملكة الأردنية الهاشمية. كما شارك فى اللقاء م. وليد موسى و م. أحمد غلوش من مصر.

من جانبه، أكد راتب اللواما المدير التنفيذى للشركة العربية للثروة الداجنة أن الاجتماع التأسيسي للشركة تناول خطوات تنفيذ المشروع على أرض الواقع والعمل على توفير الأمن الغذائي للوطن العربي، وتحديد مهام اللجنة التأسيسية التى تضم فى عضويتها جميع المؤسسيين بالإضافة إلى د. بلال الوادي الخبير الأردني الدولي فى مجال ريادة الأعمال والاستثمار، مشيرا الى أن اللجنة تسعى إلى عقد أول اجتماع قريبا فى مدينة الإسماعيلية عند فتح المطارات حول العالم، للبدء بتأسيس الشركة على ارض الواقع. وأضاف راتب اللواما أن رأس مال الشركة فى المرحلة الأولى يصل إلى 100 مليون دولار على أن يتم رفعه مستقبلا إلى مليار دولار، وسيكون المقر الرئيس للشركة في مصر على ان يتم فتح فروع ومصانع في عدة دول عربية وبخطة مدروسة. والعمل على توفير الأمن الغذائي للوطن العربي. يذكر أن الشركة العربية المتحدة للثروة الداجنة وطبقاً للبيان التأسيسي للشركة التي يشرف عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، ستكون شركة قابضة تنطوي تحتها مجموعة من الشركات التابعة، وستتمتع بالمزايا والحصانات الممنوحة للشركات من مجلس الوحدة الاقتصادية، وتهدف الى تعزيز الأمن الغذائي العربي وستساهم فى توفير الدواجن والبيض واللحوم البيضاء بجودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلكين، بجانب انشاء مجازر دواجن متطورة، ومصنع أعلاف للدواجن والطيور على أحدث التقنيات العالمية، بالإضافة لتدشين مصنع لإنتاج البيض المجفف وأخر لتعبئة وتغليف الخضراوات والفواكه، ومصنع للمياه الصحية الصالحة للشرب، ومصنع مواد غذائية المرتبطة بمنتجات الدواجن، كما يدخل فى أهداف الشركة عملية استصلاح الأراضي وتجهيز البيوت المحمية من أجل توفير المنتجات الزراعية الصحية وبأسعار مناسبة للمستهلكين لكل الدول العربية، وغيرها من المشاريع التنموية المهمة والعمل على تقليل استخدام المياه فى الزراعة من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة فى الري.

