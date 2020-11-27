مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق 27 محلاً تجاريا لمخالفتها القانون رقم 10 /1979 والمتعلق بالإشراف على السلع والخدمات المذكورة بعد ضبط عدد من السلع والاكسسوارات المقلدة بالإضافة الى عمليات الغش في المعاملات التجارية

وقالت «التجارة» في بيان صحفي ان فرق التفتيش التابعة لها ضبطت، اثناء جولاتها التفتيشية المعتادة، عدد من المحال التجارية التي تزاول بيع سلع مقلدة وهو ما يعد مخالفة للقانونين المحلي والدولي.

أوضحت ان «الفرق ضبطت الكميات من السلع المقلدة وتحرزت عليها تمهيدا لاحالتها الى الجهات المعنية لاجراء اللازم». وأكدت مواصلة حملاتها التفتيشية ورقابتها التجارية لمنع بيع ومزاولة أي سلعة من شأنها أن تضر المستهلك وحرصا على تطبيق القوانين العالمية المتعلقة بالبضائع المقلدة وذلك لضبط السوق.

