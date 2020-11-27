أول النهار

استقبل رئيس تحرير جريدة «النهار» عماد جواد بوخمسين بمكتبه صباح أمس السفيرة الفرنسية لدى البلاد آن كلير ليجيندر بحضور نائب رئيس التحرير سامي النصف.

ورحب بوخمسين بالسفيرة ليجيندر مؤكدا حرص الشعب الكويتي على متانة العلاقة بين الكويت وفرنسا.

كما استعرض بوخمسين في حديثه مع السفيرة الفرنسية الوضع الاقتصادي في الكويت وفي العالم بعد جائحة كورونا مؤكداً ان هناك توجهاً كبيراً في التنويع للاستثمارات الداخلية والخارجية لما يتطلب المرحلة المقبلة.

كما بحث بوخمسين مع ليجيندر الفرص الاستثمارية في فرنسا وفق قانون الاستثمار الجديد وتخفيض الضرائب على المستثمر الاجنبي، فضلا عن الفرص الاستثمارية للشركات الفرنسية في الكويت.

واشار بوخمسين الى حب الكويتيين لتعلم اللغة الفرنسية مشيدا بما تقدمه المدرسة الفرنسية في الكويت لطلابها.

كما اوضح ان اوجه التعاون بين البلدين كبيرة ومتشعبة مشيرا الى أن الزيارة التي قام بها سمو رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الى فرنسا على رأس وفد كويتي رفيع المستوى وبمشاركة القطاع الخاص، حيث تم بحث التعاون بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين مشيرا الى ان الاستثمارات الكويتية في فرنسا قديمة. كما تطرق بوخمسين الى دور الاعلام في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص القيادة السياسية في الكويت على تطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها فرنسا. ومن جانبها أعربت السفيرة ليجيندر عن سعادتها بتوليها مهام بلادها في الكويت، مؤكدة انها ستبذل قصارى جهدها لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في البلدين الصديقين. يذكر أن السفيرة الفرنسية لم تقدم اوراق اعتمادها بعد لسمو أمير البلاد وتعد زيارتها لـ«النهار» الأولى من نوعها لصحيفة كويتية.

