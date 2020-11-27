أول النهار

أكد نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني، على أهمية التحول الرقمي في القطاعات الحكومية لخدمة المواطن، لافتا الى ان الكويت بدأت في هذا التحول منذ سنوات بمسميات متنوعة كالحكومة الالكترونية والميكنة وغيرها، مشيرا الى أن جزء كبير من نجاح التحول الرقمي مرتبط بثقافة المجتمع واستعداد الناس لتقبله.

جاء ذلك خلال «ديوان المعلوماتية» السادس الذي نظمته جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية افتراضيا عبر برنامج «زووم» مساء أمس الثلاثاء برعاية رئيس مجلس الأمناء الشيخة عايدة سالم العلي الصباح -حفظها الله- تحت عنوان (التحول الرقمي في حكومة الكويت) بحضور أعضاء من اللجنة المنظمة العليا ونخبة من المختصين والمهتمين والمتابعين للشأن المعلوماتي.

وقال د. الحسيني ان مفهوم التحول الرقمي للقطاع الحكومي يتعلق بالاستثمار في الفكر وأداء الأعمال من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات لاحداث التغيير والتطوير، مشيرا الى أنه يعد بمثابة تغيير جذري في أساليب ونماذج العمل، والابداع والتميز في طريقة انجازه، من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن.

وأشار الى أنه لكي يتحقق النجاح في التحول الرقمي فلابد من توفر منظومة تضم عدد من العناصر الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي الاجراءات والعمليات، والموارد البشرية، والتقنية والبيانات، لافتا الى ضرورة اعادة النظر في الاجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية وتوثيق تلك الاجراءات، مؤكدا على أهمية تأهيل العنصر البشري، في ظل حاجة التحول الرقمي الى مهارات وخبرات، بالاضافة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة المناسبة للتحول الرقمي.

واستعرض د. الحسيني أثر التحول الرقمي على اقتصادات الدول الآسيوية بناء على نتائج دراسة أجرتها مايكروسوفت وآي تي سي في العام 2018، لافتا الى ان التحول الرقمي في تلك الدول أدى الى رضا العملاء بنسبة 80 في المائة، و40 في المائة ترشيد في التكاليف، و40 في المائة زيادة في الانتاجية و50 في المائة زيادة في الأرباح.

وحول الاستراتيجية الحالية للتحول الرقمي في الكويت، أشار د. الحسيني الى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قدم عرضا تفصيليا خلال اجتماع لمجلس الوزراء مطلع العام الجاري حول التحول الرقمي، تم خلاله مناقشة أهمية وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، والتي سينبثق عنها اهداف ومؤشرات ومبادرات ومشاريع يتم قياسها ومتابعتها، مشيرا الى تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لاعداد الخطة الوطنية وسياسة تكنولوجيا المعلومات برئاسة رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية الجهات الرئيسة.

وقال د. الحسيني أنه بعد وضع الاستراتيجية لابد من وجود جهة لها صلاحيات تتابع تنفيذها، تضم كل الجهات الحكومية للتكامل فيما بينها، لتحقيق التحول الرقمي من أجل تقديم خدمات متكاملة للمواطن، مؤكدا أن هذا ما يتم العمل عليه الآن، ومشيرا في الوقت ذاته الى ان اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء وضعت البنود المطلوبة للاستراتيجية والخطوط العريضة لها ليتم طرحها في مناقصة لضمان مشاركة شركات استشارية عالمية.

وأكد أن تغيير ثقافة القياديين من التحديات الرئيسية التي ستواجههم عند تطبيق الاستراتيجية، وانهم بحاجة الى بذل الكثير من الجهود خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد الانتخابات البرلمانية لعمل برنامج مكثف لتغيير الثقافة لدى القياديين ونشر ثقافة التحول الرقمي واحداث تغيير جذري في طريقة العمل.

