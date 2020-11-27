أول النهار

اكد رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية ربيع العدساني أن حكومة الكويت تحرص دائما على تكريس كل الامكانيات والطاقات للعثور والتعرف على جميع الأسرى والمفقودين ممن ثبت اعدامهم أثناء الغزو العراقي مضيفا انها مستمرة بذلك حتى احضار آخر رفات.

ونوه العدساني في تصريح للصحافيين ببطولات هؤلاء الأسرى والمفقودين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الكويت وضربوا مثالا رائعا في الوطنية والفداء وسجلوا أسماءهم في سجل الشرف والبطولة بعد أن واجهوا الموت بكل شجاعة وبسالة من أجل الكويت والكويتيين متضرعا الى الباري عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وذكر أنه تم التعرف على 243 رفاتاً والمتبقي 359 باجمالي 602 من جنسيات مختلفة مؤكدا أن الكويت تحرص دائما على التعرف على كل من اعتقل على أراضيها وتوفير كل الامكانيات من أجل ذلك من خلال اللجنة الثلاثية. واضاف أن هناك بياناً صدر من مجلس الأمن الدولي يشيد بالكويت بالاستعراف والاعلان عن هؤلاء الشهداء وهذا يسجل للكويت قيادة وشعبا.

وتوجه العدساني بالشكر والتقدير للادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية للجهود الكبيرة التي تبذلها والتي تسهم مساهمة فعالة في تحديد مصير أسرى الكويت من خلال عمليات الاستعراف على الرفات التي يتم استعادتها من العراق برغم الصعوبات التي تواجه هذه الادارة أمام حالة أي رفات في ظل مرور هذه السنوات الطويلة على عمليات الدفن.

