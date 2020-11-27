أول النهار

أكد القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في امارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي أن الامارات والكويت يجمعهما التاريخ والارث المشترك مشيرا الى متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الافتراضية التي نظمتها القنصلية الكويتية بدبي بمناسبة احتفالات دولة الامارات العربية المتحدة بعيدها الوطني الـ49.

وأقيمت الاحتفالية بمشاركة مدير عام مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم وعدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة في دولة الامارات. واكد الرشيدي في كلمته ان العلاقات الكويتية - الاماراتية متشعبة وتشمل جميع اوجه التعاون تجلت بوضوح من خلال عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي بلغت 33 اتفاقية منذ عام 1972 وحتى الان في حين بلغ عدد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية 4 مشاريع خلال الفترة ذاتها.

