أول النهار

استضافت السفارة الاماراتية لدى البلاد أمسية افتراضية بعنوان Once upon a time، وذلك للحديث عن فوائد القراءة لدى الطفل في ظل تفشي جائحة كورونا شارك فيها القاصة سلمى الميمني ومن الامارات الاعلامية أثير علي بن شكر.

حيث رحب القائم بالاعمال بالانابة في سفارة دولة الامارات لدى الكويت خالد المرشودي بالمشاركات في هذه الأمسية الافتراضية.

مؤكداً التعاون الجيد بين البلدين في العديد من المجالات خصوصا منحها الثقافية.

وأوضح ان جائحة كورونا غيرت منظور الأسرة، حيث اصبح كل شيء يتم عبر الأونلاين، ما اتاح لاقامة منتديات ومؤتمرات أونلاين وضرورة بحث تأثير هذه الوسائل على الطفل.

ومن جانبها أكدت الاعلامية أثير علي بن شكر ان الطفل ينساق الى استخدام الادوات الالكترونية ومكوثه لعدة ساعات أمامها، مشيرة الى ضرورة توجيه الطفل نحو القراءة المباشرة.

كما أكدت القاصة سلمى الميمني ضرورة توفير الكتب للأطفال الذين يستخدمون الأجهزة الالكترونية بصورة متواصلة ولعدة ساعات.

