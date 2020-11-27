الأولى

أكدت وزارة الصحة أن البلاد تشهد انحسارا في اعداد الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا؟ معلنة تعاقدها مع 3 لقاحات وهي استرا زنيكا - فايزر - مودرنا.

وكان مجلس الوزراء استمع في اجتماعه الاستثنائي أمس إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح وقياديي الوزارة حول مستجدات الوضع الوبائي في البلاد والذي يشهد انحساراً في أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة وتزايد عدد حالات الشفاء.

وضمن إطار الجهود التي تبذلها الدولة بخطى متسارعة وعلى رأسها وزارة الصحة للتصدي لجائحة كورونا حفاظاً على الأمن الصحي في البلاد، فقد استمع المجلس إلى عرض مرئي مقدم من قياديي وزارة الصحة بشأن التطعيم ضد كوفيد - 19، تضمن نبذة عن جميع التطعيمات في البلاد وشرح لتكنولوجيا تصنيع اللقاحات بالإضافة إلى مراحل تجارب اللقاح الأربع، واشتراطات الطعوم المستخدمة والتي ينبغي أن تكون معتمدة من الجهات الدولية، كما تضمن العرض شرحاً للطعوم التي تم التعاقد عليها في الكويت وهي استرا زنيكا - فايزر - مودرنا، والنتائج الأولية لفعالية هذه اللقاحات.

وتم خلال العرض المقدم من قياديي وزارة الصحة شرح لأولويات التطعيم للفئات المستهدفة وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض (مقدمو الرعاية الصحية - العاملون في الصفوف الامامية - مقدمو الخدمات الأساسية) والفئات الأكثر عرضة لتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة (كبار السن - ذوو الامراض المزمنة - ذوو الاحتياجات الخاصة)، إلى جانب موانع التطعيم لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة والحوامل واعتلال الصحة بدرجة متوسطة أو شديدة، كما تم شرح مظاهر الأعراض الجانبية للتطعيم ومأمونيته.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بعملية المشاركة بالانتخابات البرلمانية السبت المقبل.

ونصت التوصيات على منع أي تجمع خارج مواقع الانتخاب، منع التجمعات والاحتفالات بعد إعلان نتائج الانتخابات، الالتزام الصارم بالاشتراطات الوقائية لوزارة الصحة بشأن الانتخابات البرلمانية وبالأخص منع دخول من لا يلتزم بارتداء كمام الوجه الواقي بالطريقة الصحيحة، الحفاظ على اشتراطات التباعد الجسدي، تشديد إجراءات التطهير والتهوية في مواقع الانتخابات.