الأولى

قضت محكمة الاستئناف أمس في الطعون الانتخابية بإلغاء حكم أول درجة القاضي بتأييد قرار شطب المرشح بدر الداهوم واعادته مجددا إلى كشوف المرشحين، كما ايدت حكم اعادة المرشحين يوسف الغربللي وصلاح الهاشم وحسن السبيعي، فيما تم تأييد شطب المرشحين انور الفكر وهاني حسين وخالد النيف وعايض ابو خوصة.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكم مرشح الدائرة الخامسة بدر الداهوم ان الثابت من الاوراق ان المستأنف قدم للمحكمة الجزائية في القضية رقم 13/2012 جنايات أمن الدولة في جريمة المساس بالذات الاميرية وقضي فيها في عام 2014 بحكم نهائي وبات من محكمة التمييز بعقوبة الحبس سنة وثمانية اشهر وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره على ان يوقع تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها الفا دينار.

واضافت: ومما لا شك فيه أن الجريمة المسندة للمستأنف تعد من الجرائم التي يحرم مرتكبها من الترشح باعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، الا أن ذلك لا يستقيم الا اذا كان الحكم الصادر قائما في حقه، أما وقد زال هذا الحكم بقوة القانون فلا محل لتطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962.

وزادت: لقد مضى اكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الأخير نهائيا من دون صدور حكم بالغاء وقف التنفيذ وهذا ما يلزمه اعتبار الحكم الصادر عن تهمة المساس بالذات الأميرية كأن لم يكن فيضحى هو والعدم سواء.