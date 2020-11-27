إيمانيات

من قصار كلمات الإمام العسكري عليه السلام وتوجيهاته، نقرأ الحكمة والهداية ومكارم الأخلاق، والدعوة إلى معرفة الله وطاعته، ونلاحظ أنّ هذه الأقوال الكريمة قد إختَزَنَتْ في أوعيتها توجيهات اجتماعية وقيما روحية وتعبّدية، قال عليه السلام:

«لا تُمارِ فيذهب بهاؤك، ولا تمازح فيُجترأُ عليك».

«من التواضع السّلام على من تمُرُّ به، والجلوسُ دون شرف المجالس».

«من الفوارق التي تقصم الظهر، جار إن رأى حسنة أطفأها، وإن رأى سيئة أفشاها».

«بئس العبد يكون ذا وجهين، وذا لسانين، يُطري أخاه شاهداً، ويأكلهُ غائباً، إن أُعطي حسده، وإن إبتُلي خانهُ».

*«الغضبُ مفتاح الشرّ».

«أقلُ الناس راحةً الحقود».

*«قلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه».

«ما ترك الحقُّ عزيزٌ إلا ذلَّ، ولا أخذَ به ذليلٌ إلاّ عزّ».

«صديقُ الجاهل تعب».

«جُرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العُقوق في كبره».

«خيرٌ من الحياة ما إذا فقدتَه أبغضتَ الحياة، وشرٌّ من الموت ما إذا نزل بك أحببتَ الموت».

«التواضع نعمة لا يُحسد عليها».

«لا تُكرم الرجل بما يشُقُّ عليه».

«ما أقبح بالمؤمن أن تكونَ له رغبةٌ تُذلُّهُ».

«من واعظ أخاه سراً فقد زانهُ، ومن وعظهُ علانيةً فقد شانه».

«ليستِ العبادة كِثرةُ الصيام والصلاة، إنما العبادةُ كثرة التفكير في أمرِ الله».

«أروعُ الناس من وقفَ عند الشبهة، أعبدُ الناس من أقامَ على الفرائض، أزهدُ الناس من ترك الحرام، أشدُّ الناس إجتهاداً من ترك الذنوب».

«إنكم في آجالٍ منقوصة، وأيامٍ معدودة، والموت يأتي بغتةً، من يزرع خيراً يحصد غبطة، ومن يزرع شرأً يحصدُ ندامة، لكلِّ زارع ما زرع. لا يُسبق بطيءٌ بحظه، ولا يُدركُ حريصٌ ما لم يُقدَّر له، من أُعطي خيراً فالله أعطاه، ومن قِّي شراً فالله وقاه».

«ما من بليّةٍ إلا ولله فيها نعمةٌ تُحيطُ بها».

